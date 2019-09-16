"Укрзализныця" выплатила еще $150 миллионов по еврооблигациям 2013 года

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Также компания выплатила очередной купонный доход по ним. Оба платежи осуществлены в соответствии с установленным графиком.

"Таким образом, в течение 2019 года уже погашено 60% основной суммы привлечения, а именно $300 млн. Остальные $200 млн остаются для погашения в последующие 2 года", – отметил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Как сообщалось, в марте "Укрзализныця" погасила первую часть еврооблигаций на $150 млн и выплатила очередной купонный доход по ним. Кредитные ресурсы для этой выплаты предоставили "Ощадбанк" и Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины (Укринфрапроект).

Напомним, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc.

Еврооблигации "Укрзализныци" вместе с ценными бумагами "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" в 2014 году были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.