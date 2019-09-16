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16.09.19 13:53

Нелегальная электроника заняла 21% контрабандных поставок в Украину, – исследование

Товарная группа "оборудование и электроника" по итогам 2018 года является лидером в контрабандных поставках в Украину и составляет 21,4% общего объема контрабандных поставок в страну, сообщил экономист независимой аналитической группы макроэкономистов Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Нелегальная электроника заняла 21% контрабандных поставок в Украину, – исследование

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, контрабанда указанной группы товаров в 2018 году составила $1,3 млрд, что является 31% общего импорта указанных товаров ($4,1 млрд).

При этом, добавил Кукуруза, рынок технических потребительских товаров во втором квартале 2019 года демонстрирует рост на 15% и составил 21 млрд грн.

Присутствующие на "круглом столе" представители компаний-ритейлеров бытовой техники отметили, что, правительству, в первую очередь, нужно бороться не с контрабандой, а с ее продажей внутри страны. В частности, по их мнению, необходимо принять законопроект, который будет запрещать продажу контрабанды в Украине.

"Причиной контрабанды является неуправляемая внутренняя торговля внутри страны. Товар продан - никто об этом не знает.... Поэтому нужно создать условия, чтобы контрабанда была никому не нужна", - отметил председатель набсовета Comfy Геннадий Вербиленко.

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