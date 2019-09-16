"Киевхлеб" хочет отсудить бренд "Малятко"

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Согласно материалам дела, "Киевхлеб" намерена отсудить торговый знак "Малятко", поскольку "Экония", которой принадлежит этот бренд, якобы не использовала его в течение 5 лет.

Истец намерен остановить регистрацию свидетельства права использования этого знака для "Эконии" в одном классе - для производства кофе, чая, какао, сахара, риса, муки и хлеба, мороженого, сладостей, дрожжей, меда и других пищевых товаров.

Согласно информации базы данных "Укрпатента", ТМ "Малятко" зарегистрирована в марте 2002 года. Как отмечается в реестре "Укрпатента", знак регистрации действителен и продлить его можно будет в 2029 году.

Возможно, "Киевхлеб" намерена использовать бренд для булочек с одноименным названием, предполагает исполнительный директор "Эконии" Юлия Базылевич. Она уверяет, что ее фирма использует этот бренд с момента регистрации, в том числе в течение последних 5 лет.

В базе "Укрпатента" можно найти около 70 заявок Киевхлеба на регистрацию ТМ, "Малятко" среди них отсутствует. Львиная доля заявок подана в 2018-2019 годах, когда вопрос интеллектуальной собственности для компании обострился из-за спора с Roshen.