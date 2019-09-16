К назначению на должность замглавы АМКУ подготовилась еще одна соратница Терентьева

Соответствующую декларацию кандидата Чередениченко обнародовала в базе НАПК, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші

Чередниченко пришла в АМКУ из компании "Metro Cash&Carry Украина", где она работала вместе с Юрием Терентьевым – нынешним главой АМКУ. Чередниченко на должности начальника управления сразу стала одной из самых высокооплачиваемых чиновниц Комитета, получая доход выше государственных уполномоченных и руководителей Департаментов АМКУ.

Чередниченко задекларировала работу руководителем экзаменационной комиссии в КНТЭУ, последнюю годовую зарплату в АМКУ в размере 719 тыс. грн и пользования автомобилем Volkswagen Golf (2008 г.в.), принадлежащим Надежде Волочай.

Ее муж Владислав Чередниченко работает в ООО "Сандоз Украина" (фармацевтика), где за год получил около 1 млн грн зарплаты и компенсаций.

Кроме того, декларацию перед назначением на должность государственного уполномоченного АМКУ подал газовый трейдер Сергей Тыщик.

В 2014-2017 годах он был руководителем дочернего предприятия "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз Украины". Также в декларации указано, что в 2018 году он получал зарплату в ПАО "Магистральные газопроводы Украины", как на основном месте работы. Вместе с тем Тыщик занимается собственным газотрейдерских бизнесом. Он задекларировал собственность в ООО "Бигаз" (газобаллонное оборудование для автомобилей в Одессе, партнер Александр Штаммовый из Макеевки). Также задекларировал незначительный доход от киевского газового трейдера ООО "Украинский газовый клуб", где Тыщик во время работы в "Нафтогазе" в 2016-2018 годах был основателем, но год назад перерегистрировал фирму на Вадима Шульгу.

На себя Тыщик задекларировал автомобиль Lexus RX350 (2013 г.в.), квартиру в Киеве площадью 86 кв. м, которую арендует у "Нафтогаза", и два земельных участка площадью 1900 кв. м в селе Чайки под Киевом.

На счетах в банках Тищик держит суммы до $10 тыс., тогда как наличными у него задекларировано 7,1 млн грн и $486 тыс.

На жену Ирину Тыщик записаны автомобили Audi А7 (2013 г.в.) и Tesla S100D (2018 г.в.). В декларации этого не указано, но по данным Youcontrol, Ирина Тищик является соучредителем ООО "Дева" (строительные работы, Киев).

Как отмечает издание, если Чередниченко и Тыщика назначат на должности, то все вакансии в комитете будут заполнены. При этом после последних назначений Юрий Терентьев будет иметь личное влияние на весь руководящий аппарат Комитета, то есть на всех трех своих заместителей (Пещанская, Сидоренко, Чередниченко), и по меньшей мере одного госуполномоченного (Процишен). Это позволит Терентьеву иметь большинство для принятия решений АМКУ.

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Как сообщалось, после объявленной президентом Владимиром Зеленским перезагрузки АМКУ, собеседования Юрия Терентьева у премьер-министра Алексея Гончарука и неофициальной встречи председателя Комитета с Игорем Коломойским из первоначального состава АМКУ сохранили должности его глава Юрий Терентьев, замглавы Нина Сидоренко (Терентьев и Сидоренко были однокурсниками в КИМО с бывшим замглавы Администрации президента Алексеем Филатовым), госуполномоченная Мария Процишен (считается близкой к Терентьеву).

В августе-сентябре в АМКУ были назначены: