Нацбанк прогнозирует подписание новой программы с МВФ до конца года

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы действительно ожидаем, что до конца года программа будет подписана", - сказала она журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о параметрах программы, она сообщила, что программа может быть трехлетней.

"Касательно объемов (программы), то здесь важно понимать сколько нам нужно, а это мы сможем более четко сказать, когда поработаем с проектом (государственного) бюджета", - добавила Рожкова.

Как сообщалось, по предварительной оценке Национального банка Украины (НБУ), Украине нужна новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом на сумму $5-10 млрд. Первые $2 млрд по новой программе НБУ расчитывает получить до конца года.

Миссия МВФ, прибывшая в Киев 11 сентября, планирует работать до 26 сентября.

Премьер-министр Алексей Гончарук накануне сообщил, что целью переговоров с миссией является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года. Ранее он указывал, что намечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае этого года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

Одним из основных проблемных вопросов в ходе визита миссии в мае было принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.