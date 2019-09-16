Суд отменил арест счетов компании ДТЭК Ахметова из-за долга перед "Энергорынком"

Соответствующее решение Хозсуд Донецкой области принял 27 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Такое решение суд принял, учитывая, что соответствующий банковский счет используется в том числе для выплат зарплат.

Как сообщалсь, 13 июня Хозсуд Донецкой области частично удовлетворил иск госпредприятия "Энергорынок" и решил взыскать с "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" 845,2 млн грн на основании договора о купле-продаже электроэнергии, согласно которому ГП "Энергорынок" обязалось продавать, а указанная компания Рината Ахметова – покупать электроэнергию.

В ходе судебного процесса ЗАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" отмечало, что основными его потребителями на территории Донецкой области является население, шахты третьей группы, предприятия, предоставляющие коммунальные услуги населению и предприятия, финансируемые из государственного бюджета.

По данным компании, на начало 2019 года задолженность теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители перед ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" составляла 946,7 млн грн.

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В то же время ГП "Энергорынок" в отчетности приводило данные о задолженности "ДТЭК" ПЭС-Энергоуголь" на конец 2018 года на сумму 2,06 млрд грн.

Напомним, до 1 июля ГП "Энергорынок" выполняло функцию оптового поставщика электроэнергии. После внедрения нового оптового рынка электрической энергии с этой даты операции по купле-продаже переданы созданным на базе госпредприятия филиалам "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель". За самим же "Энергорынком" остается урегулирование кредиторской и дебиторской задолженности, затем компания должна быть ликвидирована.

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