Иностранцы прекратили наращивать вложения в гривневые облигации, – НБУ

Об этом говорится в итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно документу, в ходе обсуждения решения о снижении учетной ставки 4 сентября один из членов Комитета обратил внимание на предыдущие сообщения представителей НБУ, которые отмечали возможность ускоренного снижения учетной ставки при условии дальнейшего роста спроса со стороны нерезидентов на гривневые ОВГЗ.

"Впрочем, в последние недели приток средств нерезидентов в государственные облигации приостановился. Нерезиденты не наращивали свой портфель, хотя и не выводили инвестиции из Украины. Деньги, полученные от погашения краткосрочных бумаг, они вкладывали в другие выпуски ОВГЗ, но уже на более длинные сроки", – отмечается в итогах дискуссии членов комитета НБУ.

В целом в ходе заседания все члены КМП высказались за снижение учетной ставки в сентябре: семь из них поддержали снижение на 0,5 п.п., до 16,5%, один – на 1 п.п., до 16%.

По мнению большинства участников заседания, монетарная политика Нацбанка должна оставаться взвешенной и последовательной.

"Это является основной предпосылкой повышения доверия к ее цели по обеспечению ценовой стабильности в стране. Также это закладывает более прочный фундамент для устойчивого снижения процентных ставок по кредитам, чем агрессивное смягчение монетарной политики для достижения кратковременных положительных эффектов", – отмечается в документе.

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Как сообщалось, по данным Нацбанка, нерезиденты за минувшую неделю увеличили свой портфель ОВГЗ на 1,89 млрд грн, в том числе гривневых – на 1,84 млрд грн. Отметим, Минфин с августа ограничивает размещение гривневых ОВГЗ, постепенно снижая ставки по этим ценным бумагам.

Напомним, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 17% до 16,5% годовых с 6 сентября.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Выступая 2 сентября президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября в рамках улучшения бизнес-климата создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки. Среди ответственных за это поручение президент назвал главу Нацбанка Якова Смолия.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук во время назначения его Радой на пост главы правительства 29 августа заявил, что намерен вести диалог с Нацбанком о возможности снижения ставок.

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