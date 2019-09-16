Скандальный суд вернул компанию Кропачева на конкурс по приватизации "Центрэнерго"

Соответствующее решение Окружной административный суд Киева принял 9 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Если решение судьи Татьяны Шейко не будет обжаловано в Шестом апелляционном административном суде, то Фонд госимущества должен будет отменить соответствующий абзац второй пункта 1 приказа от 10 декабря 2018 года №1558.

Как сообщалось, "Укрдонинвест" Виталия Кропачева подал иск в мае 2019 года. Тогда Окружной административный суд Киева в обеспечение иска запретил Фонду госимущества (ФГИ) осуществлять какие-либо действия по приватизации "Центрэнерго".

ФГИ в апреле заявлял, что может объявить повторный конкурс по продаже 78,29% акций ПАО "Центрэнерго" 16 мая 2019 года. Об этом свидетельствовали данные в сопроводительных документах к проекту принятого правительством на заседании в среду распоряжения о продлении срока размещения акций ПАО до 30 сентября 2019 года.

В июле СМИ сообщили, что экс-директор ООО "ДРФЦ" Виталий Беляков с начала июля стал новым неофициальным куратором угольной отрасли, сменив в этом качестве Виталия Кропачева, которого во времена Порошенко называли "смотрящим" за углепромом от имени Игоря Кононенко. Инициатором замены смотрящих стал Игорь Коломойский, а предприятия группы "Приват" начали сотрудничество с государственным ПАО "Центрэнерго", покупая у него дешевую электроэнергию и продавая ему дорогой уголь.

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Напомним, 29 октября 2018 года ФГИ объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5,98 млрд грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых - иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией подали ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

Однако Трубаров 11 декабря сообщил, что конкурс не состоится, так как оба указанных претендента не допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные, пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.

По итогам деятельности в 2018 году "Центрэнерго" сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1 млрд 391,936 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 499,127 млн грн.

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