Цены на нефть превысили $70 после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

В начале торгов в понедельник цена на нефть марки Brent подскочила на 19% и составила $71,95 за баррель. Цена барреля нефти марки West Texas Intermediate поднялась на 15% до $63,34.

Цены немного снизились после того, как президент США Трамп объявил о том, что воспользуется американскими нефтяным резервом, чтобы восполнить нехватку нефти на рынке.

Цена марки Brent после этого опустилась до $68,06 за баррель, таким образом общий подъем составил 13%. Американские фьючерсы West Texas поднялись на 11% до $61.10.

Нападения усилили тревогу инвесторов по поводу общей геополитической ситуации на Ближнем Востоке и ухудшившихся отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Эти страхи привели, в частности, к росту цены на золото на азиатских рынках на 1%.

Потребуется несколько недель, прежде чем подвергшиеся нападению объекты в Абкайке и Хураисе вновь заработают.

Добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась примерно на 5,7 млн баррелей в сутки, это около 50% от общей добычи нефти в стране.

Атаке с помощью дронов подверглись саудовские заводы в Абкайке и Хураисе, включая крупнейшие в мире нефтеперерабатывающие мощности.

Госсекретарь США Майк Помпео отверг заявления йеменских повстанцев о том, что это они провели атаки, и заявил, что за нападением стоит Тегеран. Иранские власти обвинили его в обмане.

Позже президент Трамп сообщил в "Твиттере", что Вашингтону известно, кто виновник, и что США "нацелены и заряжены", но ждут от саудовцев сообщений о том, как те намерены реагировать.

"Запасы нефти в Саудовской Аравии атакованы. Есть основания полагать, что мы знаем виновного, нацелены и заряжены в зависимости от подтверждения этих данных, но мы ждем от королевства информации, кто, по их мнению, стоял за атакой и на каких условиях мы действуем дальше!" - написал в "Твиттере" Дональд Трамп.

В другом твите Трамп сообщил, что "нефти много".

Саудовцы не сообщили подробностей нападения, кроме того, что человеческих жертв нет. Однако власти страны дали понять, что в состоянии компенсировать временные потери.

Одним из подвергшихся нападению объектов был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

Министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман заявил, что часть падения производства будет компенсирована за счет нефти, находящейся в огромных хранилищах Саудовской Аравии.

Эта страна - крупнейший в мире экспортер нефти, поставляющий на рынки более семи баррелей ежедневно.

"Напряженность на Ближнем Востоке растет стремительно. Значит, эта история еще будет иметь отклик в течение недели, даже после панической реакции на нефтяных рынках сегодня утром", - сказал в интервью агентству Франс пресс старший аналитик компании OANDA Джеффри Хейлли.

В ночь на субботу два важных саудовских объекта, среди которых был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, подверглись атакам беспилотников из-за чего добыча нефти в королевстве сократилась примерно на 5,7 млн барелей в сутки, это около 50% от общей добычи нефти в стране.

Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, рассказавшие ряд деталей произошедшего. Но госсекретарь Майк Помпео вскоре после нападения заявил, что за этим нападением стоит Тегеран, а то, что дроны прилетели из Йемена, ничем не подтверждается.

США считают Тегеран виновным в череде нападений на нефтяную инфраструктуру в регионе. На фоне решения Дональда Трампа вновь ввести санкции против Ирана, напряжение между странами растет.