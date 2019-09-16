Цены на нефть превысили $70 после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.
В начале торгов в понедельник цена на нефть марки Brent подскочила на 19% и составила $71,95 за баррель. Цена барреля нефти марки West Texas Intermediate поднялась на 15% до $63,34.
Цены немного снизились после того, как президент США Трамп объявил о том, что воспользуется американскими нефтяным резервом, чтобы восполнить нехватку нефти на рынке.
Цена марки Brent после этого опустилась до $68,06 за баррель, таким образом общий подъем составил 13%. Американские фьючерсы West Texas поднялись на 11% до $61.10.
Нападения усилили тревогу инвесторов по поводу общей геополитической ситуации на Ближнем Востоке и ухудшившихся отношений между Вашингтоном и Тегераном.
Эти страхи привели, в частности, к росту цены на золото на азиатских рынках на 1%.
Потребуется несколько недель, прежде чем подвергшиеся нападению объекты в Абкайке и Хураисе вновь заработают.
Добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась примерно на 5,7 млн баррелей в сутки, это около 50% от общей добычи нефти в стране.
Атаке с помощью дронов подверглись саудовские заводы в Абкайке и Хураисе, включая крупнейшие в мире нефтеперерабатывающие мощности.
Госсекретарь США Майк Помпео отверг заявления йеменских повстанцев о том, что это они провели атаки, и заявил, что за нападением стоит Тегеран. Иранские власти обвинили его в обмане.
Позже президент Трамп сообщил в "Твиттере", что Вашингтону известно, кто виновник, и что США "нацелены и заряжены", но ждут от саудовцев сообщений о том, как те намерены реагировать.
"Запасы нефти в Саудовской Аравии атакованы. Есть основания полагать, что мы знаем виновного, нацелены и заряжены в зависимости от подтверждения этих данных, но мы ждем от королевства информации, кто, по их мнению, стоял за атакой и на каких условиях мы действуем дальше!" - написал в "Твиттере" Дональд Трамп.
В другом твите Трамп сообщил, что "нефти много".
Саудовцы не сообщили подробностей нападения, кроме того, что человеческих жертв нет. Однако власти страны дали понять, что в состоянии компенсировать временные потери.
Одним из подвергшихся нападению объектов был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод
Министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман заявил, что часть падения производства будет компенсирована за счет нефти, находящейся в огромных хранилищах Саудовской Аравии.
Эта страна - крупнейший в мире экспортер нефти, поставляющий на рынки более семи баррелей ежедневно.
"Напряженность на Ближнем Востоке растет стремительно. Значит, эта история еще будет иметь отклик в течение недели, даже после панической реакции на нефтяных рынках сегодня утром", - сказал в интервью агентству Франс пресс старший аналитик компании OANDA Джеффри Хейлли.
В ночь на субботу два важных саудовских объекта, среди которых был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, подверглись атакам беспилотников из-за чего добыча нефти в королевстве сократилась примерно на 5,7 млн барелей в сутки, это около 50% от общей добычи нефти в стране.
Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, рассказавшие ряд деталей произошедшего. Но госсекретарь Майк Помпео вскоре после нападения заявил, что за этим нападением стоит Тегеран, а то, что дроны прилетели из Йемена, ничем не подтверждается.
США считают Тегеран виновным в череде нападений на нефтяную инфраструктуру в регионе. На фоне решения Дональда Трампа вновь ввести санкции против Ирана, напряжение между странами растет.