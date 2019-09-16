Саудовская компания сократит добычу нефти после атаки беспилотников

Сокращение добычи, как считают эксперты, может привести к скачку мировых цен на нефть, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Саудовская Аравия, как крупнейший мировой экспортер нефти, ежедневно поставляет на мировой рынок около 7 млн баррелей.

В то же время Министерство энергетики США заявило о готовности Вашингтона оказать помощь в стабилизации рынка, и в случае необходимости, выделить часть своих стратегических резервов нефти, превышающих 600 млн баррелей.

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Напомним, в ночь на субботу беспилотники нанесли удары по объектам Saudi Aramco, в результате чего разгорелись пожары. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы.

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты несет Иран.

Ранее в субботу, по сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, чтобы "выразить поддержку права Саудовской Аравии на самооборону".

В свою очередь власти Ирана отвергают свою причастность к атакам на объекты в Саудовской Аравии.

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