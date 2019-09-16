Кабмин утвердил проект госбюджета на 2020 год

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой не пресс-службу правительства.

"У нас было только две недели, чтобы обработать этот документ, поэтому это – первый вариант. Он основывается на макропоказателях, которые были утверждены еще весной. За две недели мы подадим в парламент Программу действий правительства, поделимся своими мыслями о том, как мы видим инструменты экономического роста. При необходимости Минэкономики пересмотрит макропоказатели и мы сделаем соответствующие изменения", – сказал премьер.

По словам Гончарука, проект госбюджета предусматривает уменьшение расходов на обслуживание государственного аппарата, в то же время не планируется повышать.

Премьер также пообещал рост государственной поддержки для малого и среднего бизнеса, фермеров, перенаправив средства с дотаций для аграриев на удешевление кредитов для покупки земли.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов добавил, в следующие несколько недель будет проведен пересмотр структуры макроэкономического прогноза развития экономики, после чего могут быть внесены определенные правки в утвержденный проект госбюджета.

Как уточняет пресс-служба Министерства финансов, утвержденным проектом доходы государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1 079,5 млрд грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн. Расходы – в сумме 1 17 млрд грн. Дефицит государственного бюджета запланирован в объеме 2,09% ВВП в 2020 году.

В частности, расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд больше, чем в 2019 году.

На развитие дорожной инфраструктуры запланировано направить 74,4 млрд грн, для поддержания энергетической независимости планируется выделить 2 млрд грн.

Проект документа предусматривает уменьшение отношения объема государственного долга к ВВП до уровня 46,7% на конец 2020 года.

Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга – 145,2 млрд грн, погашение государственного долга – 292,9 млрд грн.

На 2020 год расходы государственного бюджета на образование запланированы в сумме 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году.

Общие расходы на здравоохранение составляют 108 млрд грн, что на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году. На медицинскую субвенцию заложены 14,6 млрд грн, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, реимбурсации стоимости лекарственных средств предусмотрено 72,1 млрд грн, на централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий – 6,6 млрд грн, на лечение граждан за рубежом – 0,7 млрд грн.

Расходы на развитие культуры и информационную сферу составляют 8,6 млрд грн, в частности, на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздания и популяризацию украинской литературы в мире – 0,1 млрд грн, на развитие общественного вещания Украины – 2 млрд грн.

Финансирование Пенсионного фонда Украины из государственного бюджета составит 172,6 млрд грн.

Как отмечают в Минфине, Кабмин также одобрил законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", разработанный для урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год и изменениями в законодательстве.

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