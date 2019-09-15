Начался ремонт дороги Днепр-Кривой Рог. ФОТО

Об этом сообщил Юрий Голик, советник экс-председателя Днепропетровской ОГА, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Трасса, про которую "Укравтодор" хронически "забывал". Трасса, вокруг которой проживает 2 млн человек, была у "Укравтодора" не в приоритете. Были выделены 400 млн грн на Днепр-Кривой Рог. Работы на этой трассе возобновлены", - сообщил Голик.

Он добавил, что этой суммы мало для всего требующегося объема работ, и в 2020 году автодорога Днепр-Кривой Рог-Николаев будет в приоритете.

399 млн грн на ремонт дороги Днепр-Кривой Рог были выделены в августе на одном из последних заседаний правительства Владимира Гройсмана. Как тогда отметил Голик, этих средств хватит, чтобы накрыть верхним слоем щебеночно-мастичного асфальтобетона ранее сделанные отрезки дороги, которые простояли год в выравнивающем слое.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram