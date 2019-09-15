Украина договаривается с МВФ о кредите в $5 миллиардов, – Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, передает БизнесЦензор.

"Украина договаривается о получении нового кредита от Международного валютного фонда в размере около $5 млрд", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется что речь идет о EFF - программе расширенного финансирования МВФ сроком до трех лет, которая может заменить краткосрочную программу кредитования stand by, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.

Информация официально не разглашается, поскольку переговоры по этому вопросу пока продолжаются.

Ранее миссия МВФ прибыла в Киев, чтобы обсудить параметры новой программы.

Правительство заявило, что оно надеется достичь соглашения на уровне персонала с МВФ в этом месяце, и к концу года будет внедрена новая программа.

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