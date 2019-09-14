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14.09.19 16:27

Британские пилоты Ryanair будут бастовать по нечетным числам

Британские пилоты авиакомпании Ryanair заявили о проведении забастовок. Пассажиров просят пересмотреть графики своих перелетов.

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Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

Британские пилоты крупнейшего авиаперевозчика Европы компании Ryanair заявили о своих намерениях провести забастовки в сентябре, в нечетные даты, с 18 до 29 сентября 2019 года включительно.

Согласно сообщению, причиной забастовок стал результат "десятилетий" отказа Ryanair вступить в профсоюз. Пилоты требуют обсудить пенсионные пособия, страхование на случай потери лицензии, пособия по беременности и другое.

"Мы не достигли прогресса в управлении Ryanair ни в одной из этих областей, наверное, потому что руководство Ryanair не может понять, как вести с нами конструктивную работу или как вести переговоры", - заявили пилоты.

Генеральный секретарь профсоюза Брайан Страттон заявил, что у них не было официального предложения от Ryanair, и заметил, что крайне важно, чтобы в срочном порядке разрешили этот спор, чтобы избежать забастовочных действий.

"Ни один пилот не хочет испортить общественные планы поездок, но на данный момент кажется, что у нас нет выбора", - добавил он.

Сообщается, что ранее авиакомпания подавала прошение в Верховный суд Британии запретить британским пилотам устраивать забастовку. Однако суд не поддержал просьбу и позволил пилотам участвовать в акции протеста.

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