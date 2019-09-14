Глава Disney ушел из правления Apple

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По данным газеты, Айгер подал в отставку в минувший вторник. Он работает в Walt Disney с 2005 года и вошел в совет директоров Apple в 2012 году. Айгер находился в близких отношениях с одним из основателей Apple Стивом Джобсом.

Отставка Айгера произошла в день, когда глава Apple Тим Кук назвал цену ежемесячной подписки на стриминговый сервис Apple TV+, который начнет работать 1 ноября. Подписчики должны будут заплатить $4,99. Это бьет по планам развития аналогичного сервиса Disney+, подписка на который стоит $6,99 в месяц. Его также запустят в ноябре.

Документы Apple не называют причину отставки Айгера. В заявлении компании его назвали "преданным и дальновидным исполнительным директором, ставшим ролевой моделью для целого поколения лидеров в бизнесе". Сам Айгер назвал "привилегией" время, проведенное в Apple.

Apple TV+ предлагает ощутимо более низкую цену на свой сервис, чем конкуренты Disney+ и Netflix ($12,99 в месяц). При этом у Apple нет собственных сильных продуктов, которые можно было бы продавать на своей платформе эксклюзивно.