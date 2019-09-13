Итоги недели: Приезд миссии МВФ, закон о "сплите" и отмена депутатской неприкосновенности

ФИНАНСЫ

НБУ отменил лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг

Национальный банк отменил ежемесячный лимит в сумме 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами.

Система электронных платежей НБУ будет работать круглосуточно

Введение круглосуточного режима работы СЭП планируется осуществить в два этапа: на первом этапе – перейти на расширенный регламент работы СЭП. Он будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней на неделю (23/7) с учетом технологического перерыва в один час при переходе на новый день.

Монетами 1, 2 и 5 копеек нельзя будет расплачиваться с 1 октября

В то же время монеты могут без ограничений и бесплатно обменены на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Миссия МВФ начала переговоры в Киеве

Миссия планирует работать в Украине до 24 сентября. Во время ее визита амечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества. Также Миссия МВФ во время работы в Киеве обсудит борьбу с коррупцией.

Украина может создать Долговое агенство для управления госдолгом

Агентство будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов Украины.

ВЛАСТЬ

Рада приняла закон о процедуре импичмента президента

Согласно законопроекту, Верховная Рада может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

Рада одобрила новую редакцию закона о публичных закупках

Нововведения предполагают ввести обязательность использования системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн, возможность для бизнеса на протяжении 24 часов исправлять ошибки в тендерных предложениях.

Документ также вводит понятие "упрощенных" закупок – закупок товаров, работ и услуг на сумму от 50 тыс. грн до 200 тыс. грн, которые будут проводиться через ProZorro.

Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

В Гражданском процессуальном кодексе предлагается закрепить, что иск о признании активов незаконными и взыскании их в доход государства будут предъявлять относительно активов, обретенных в течение 4-х лет до вступления в силу данного закона, которые в 500 и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Рада одобрила создание Единой электронной системы в строительстве

Законопроект предусматривает создание Единой государственной электронной системы в строительстве в составе градостроительного кадастра. Предлагается обеспечить круглосуточный доступ к услугам системы, а также внедрить взаимодействие между электронными системами по принципу "единого окна". При этом в электронную систему планируется ввести обязательные к исполнению строительные нормы, национальные стандарты и другие нормативные документы технического характера.

Согласно проекту закона, доступ к информации в Единой системе должен быть обеспечен через открытый электронный портал.

Рада обязала физических лиц-предпринимателей 2-4 группы переходить на кассовые аппараты

На данный момент РРО обязаны использовать ФЛП на едином налоге 2-4 групп в сфере торговли, общественного питания и услуг с доходом больше 1 млн в год.

В связи с новым законом, ограничений по размеру дохода больше не будет. С 1 января 2021 все ФЛП на едином налоге 2-4 группы будут обязаны использовать РРО или ПРРО независимо от дохода. Для девяти категорий ФЛП эти правила начнут работать уже с даты вступления в силу закона (через 6 месяцев после даты его публикации).

Рада разделила функции Нацкомфинуслуг между Нацбанком и НКЦБФР

Целью законопроекта является сокращение количества регуляторных и контролирующих органов на рынках небанковских финансовых услуг путем распределения функций Нацкомфинуслуг между другими органами, осуществляющими госрегулирование рынков финуслуг.

В частности, регулирование и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирование и надзор за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлением имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью будет осуществлять НКЦБФР, остальные полномочия Нацкомфинуслуг предлагается передать НБУ.

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января

Согласно новой редакции закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Глава АМКУ Терентьев сохранит свою должность

Юрий Терентьев был назначен на эту должность в мае 2015 года. С момента президентских выборов президент Украины Владимир Зеленский сменил четырех госуполномоченных АМКУ.

ЭНЕРГЕТИКА

Суд ЕС принял выгодное для Украины и Польши решение по использованию газопровода OPAL

Суд ЕС признал обоснованной жалобу Польши и отменил решение Еврокомиссии о фактически монопольном использовании российским "Газпромом" газопровода OPAL, который соединяет морскую часть "Северного потока" с Германией.

Позднее Германия потребовала от "Газпрома" вдвое сократить прокачку газа по OPAL.

В результате OPAL ограничит использование мощностей газопровода с утра 14 сентября.

Переговоры по газу Украины, ЕС и РФ пройдут 19 сентября

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Украина, Россия и Европейская комиссия могут возобновить трехсторонние консультации по газовым вопросам только во второй половине сентября.

При этом российский "Газпром" считает невозможным подписание нового контракта на транзит газа через Украину, основанного на европейских правилах, а также требует от "Нафтогаза Украины" отказаться от взыскания долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Кабмин может утвердить модель анбандлинга "Нафтогаза" до трехсторонних переговоров

При этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель отказался уточнить, какая именно модель отделения может быть утверждена.

Кабмин отменил конкурс на разработку участка "Дельфин"

Компания Trident Black Sea была признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения – 50 лет.

Заявки на участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" по СРП, подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd. и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".

Предыдущий премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок мощных игроков мирового уровня, поэтому должен быть объявлен новый конкурс.

КОРПОРАЦИИ

АМКУ разрешил Dragon Capital купить торговые центры Arricano в Запорожье и Кривом Роге

Ранее сообщалось, Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров в Украине, намерена продать собственные торгово-развлекательные комплексы (ТРК) "Солнечная галерея" (Кривой Рог Днепропетровской области) и City Mall (Запорожье).

По данным девелопера, управляющей компанией ТРК "Солнечная галерея" является "дочка" Museo Holdings Limited (Кипр) – ЧАО "Укрпангруп", а ТРК City Mall управляет ООО "Призма Альфа" – дочерняя компания кипрской Sunloop Co Limited.

Акционеры "Укрсоцбанка" утвердили слияние с "Альфа-Банком"

"Укрсоцбанк" и "Альфа-Банк" являются членами международной банковской группы ABH Holdings SA. Целью реорганизации является оптимизация бизнеса и создание в результате присоединения единого надежного и финансово стабильного частного коммерческого банка в Украине.

В процессе присоединения 1 простая акция "Укрсоцбанка" будет конвертирована в 1 простую акцию "Альфа-Банка" и 1 привилегированная акция "Укрсоцбанка" будет конвертирована в 1 простую акцию "Альфа-Банка".

"Приватбанк" выпустил новый "Приват24"

Приложение получило новый дизайн и функционал. Новое приложение для Android и iOS выпустят в ближайшее время.

ТРАНСПОРТ

Рада отложила штрафы для евроблях

Законопроектом президента Владимира Зеленского предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней. Вместе с тем, согласно тексту законопроекта, растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Рада приняла закон о штрафах за перегруженные грузовики

Законопроект предусматривает, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; от 10% до 20% - штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан; более 20% - штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Рада направила штрафы для грузовиков в Дорожный фонд Украины

Среди этих штрафов – штрафы за отсутствие разрешения для грузовиков, дающего право на движение по автомобильным дорогам, превышение установленных весовых требований, невыполнение водителями грузовиков требований об остановке транспортного средства.

Криклий предлагает отдать в концессию региональные аэропорты

В первую очередь это будет касаться региональных аэропортов. 12 сентября министр инфраструктуры сказал, что Рада рассмотрит законопроект о концессиях в ближайшее время. При этом вопрос о концессиях автодорог также будет включен в документ.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Полиция провела обыски в центральном офисе "Приватбанка"

Сообщается, что обыск был связан с одним из договоров, заключенных с "Приватбанком". Документы и технику не изымали. Связь обыска с бывшими акционерами "Приватбанка" – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым – в пресс-службе банка отрицали.

В "Укроборонпроме" прошли обыски по делу коррупции руководства Нацбанка

Обыски проходили на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году.Следователи изъяли документы и другие вещи, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве. Устанавливается причастность должностных лиц "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна.

В офисах "Укргаздобычи" прошли обыски

Сотрудники Генеральной прокуратуры, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыски в офисах "Укргаздобычи" и ее филиала "Полтавагаздобыча".

Экс-глава Нацбанка Гонтарева заявила о проведении обысков в ее доме

По словам Гонтаревой, правоохранители в масках и с автоматами.

Ранее об обысках у Гонтаревой дома в Киеве сообщил в своем телеграм-канале бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

Госбюро расследований провело обыск в банке Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований провели обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском".

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