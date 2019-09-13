ТЭС ДТЭК Ахметова до конца года обещают выдать 10 млрд кВт*ч электроэнергии

Об это сообщает пресс-служба ДТЭК, передает БизнесЦензор.

"В этом году тепловая генерация ДТЭК планирует выработать порядка 31 млрд кВт*ч электроэнергии. Это наш вклад в стабильное энергоснабжение Украины в целом, и в то, чтобы в отопительный сезон в дома украинцев без сбоев подавались свет и тепло, - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. – По прогнозам в октябре будет одна из самых пиковых нагрузок на всю генерацию. Мы готовим все 8 станций ДТЭК к работе в усиленном режиме. Наращиваем запасы угля на складах за счет собственной угледобычи и закупаем импортный уголь".

Параллельно компания переводит блоки на газовый уголь, чтобы не зависеть от антрацита, который уже более двух лет не добывают на территории Украины. Уже перевели 4 блока Приднепровской ТЭС. На первом блоке Криворожской станции идут работы по переоснащению. Мощность энергоблока после модернизации составит 315 МВт.

Тепловая генерация ежедневно вырабатывает порядка 80 млн кВт*ч электроэнергии. Это покрывает потребности в электроэнергии почти девяти миллионов клиентов. Маневренная тепловая генерация позволяет балансировать энергосистему во время пиковых нагрузок и снижения производительности других генераций.

По данным компании, за 8 месяцев 2019 года теплоэлектростанции ДТЭК выработали 21 млрд кВт*ч электроэнергии.