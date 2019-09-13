Украина в октябре намерена нарастить выплавку стали на 5,4%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информационную справку объединения "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, план на октябрь предусматривает также рост производства чугуна на 5,7%, до 1,85 млн тонн с 1,75 млн тонн, и рост выпуска общего проката на 3% относительно прогноза на сентябрь - до 1,7 млн тонн с 1,65 млн тонн.

По уточненным данным "Укрметаллургпрома", в январе-августе произведено 42,44 млн тонн железорудного концентрата (106% относительно аналогичного периода 2018 года), 21,11 млн тонн агломерата (102%), 14,76 млн тонн окатышей (103%), 6,87 млн тонн кокса валового (96%), 13,73 млн тонн чугуна (101%), 14,66 млн тонн стали (105%), 12,52 млн тонн проката (102%), 740 тыс. тонн трубной продукции (101%).

В августе произведено 1,83 млн тонн чугуна (111% относительно июля 2019 года), 1,94 млн тонн стали (109%), 1,54 млн тонн проката (102%).

По состоянию на 10 сентября 2019 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 18 из 21 доменных печей, восемь из девяти мартеновских печей, 14 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки (МНЛЗ).

В августе 2019 года на метпредприятия поставлено около 2,4 млн тонн железорудного сырья (100% относительно июля 2019 года). По импорту в августе ЖРС не завозилось.

За восемь месяцев 2019 года на отечественные предприятия поступило около 18,9 млн тонн ЖРС, все - украинского происхождения (94% относительно аналогичного периода 2018 года). Экспорт ЖРС в августе 2019 года составил около 3,5 млн тонн (100% относительно июля 2019 года), за восемь месяцев 2019 года – 27,76 млн тонн (112% относительно аналогичного периода 2018 года).

В августе 2019 года ломозаготовительные организации заготовили 225 тыс. тонн металлолома (117% относительно июля 2019 года), весь объем поставлен на отечественные метпредприятия. На экспорт металлолом не поставлялся.

За восемь месяцев 2019 года из заготовленных 2,143 млн тонн металлолома (87% относительно аналогичного периода 2018 года) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 2,106 млн тонн (97%), экспортировано 37 тыс. тонн (12%).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram