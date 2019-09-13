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13.09.19 18:49

"Укрзализныця" получила 45 миллионов дохода от Kyiv Boryspil Express

За девять месяцев работы экспрессом, курсирующий по маршруту из Киева в аэропорт "Борисполь", воспользовались более 600 тыс. пассажиров.

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Об этом УНН сообщили в пресс-службе акционерного общества "Укрзализныця" в ответ на запрос, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на 1 сентября с момента открытия по маршруту Киев-Борисполь перевезено 647,2 тыс. пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

По информации железнодорожного перевозчика, экспресс является прибыльным, и в течение девяти месяцев "Укрзализныця" получила доход от данного рейса в размере 45,1 млн грн.

Запущенный в конце ноября 2018 года экспресс обошелся в 360 млн грн. После запуска, на второй день, произошла первая поломка. Тогда экспресс опоздал в аэропорт почти на полтора часа.

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