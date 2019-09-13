Toyota испытывает электромобиль на солнечных батареях

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Элементы питания установлены на капоте, крыше, спойлере и заднем стекле машины. Предполагается, что панели позволят заряжать батареи без подключения к сети с помощью розетки и вилки.

Испытания начались в июле, и теперь можно сделать некоторые выводы. Заряда в хороший солнечный день, как в движении, так и на парковке, хватает на 56 километров.

Среднестатистический водитель в США проезжает 47 километров в сутки. Это данные Фонда безопасности движения Американской автомобильной ассоциации.

По словам ведущего инженера проекта Сатоси Сизуки, крепеж панелей на изогнутых поверхностях корпуса - лишь одна из сложностей.

"Поскольку солнечные панели разрабатывались для использования в космосе, необходимо добиться их удешевления для коммерческого использования в земных условиях", - сказал Сизуки.

Эффективность зарядки энергетических элементов выросла с 20% у прежних моделей до 34% у новых, но она резко снижается в пасмурную или слишком жаркую погоду. Массовый выпуск автомобилей на солнечных панелях - дело не самого близкого будущего, говорят участники эксперимента.

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