Украинские аэропорты выступили против министерского передела пассажиропотока в пользу "Борисполя"

Об этом говористя в сообщении Ассоциации "Аэропорты Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"Старое руководство Министерства инфраструктуры Украины, своим приказом №145 от 4 июня 2019 года "Об установлении ставок плати за услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Украины" утвердило более привлекательные условия сотрудничества с авиакомпаниями для одного конкретного оператора отрасли – Международного аэропорта "Борисполь", – сказано в сообщении.

В соответствии с документом Ставка за услуги аэронавигационного обслуживания для аэропорта "Борисполь" установлена в размере 643,5 евро, а для всех остальных аэропортов страны – 901,68 евро. В Ассоциации утверждают, что данный приказ противоречит утвержденному самим же министерством Стратегическому плану развития авиационного транспорта на период до 2020 года, предусматривающим создание равных и конкурентных условий для всех операторов отрасли. Кроме того, предыдущим приказом №669, для всех аэропортов Украины, министерством была установлена единая ставка в размере 873, 77 евро.

"То есть в период с 2015 по 2019 год позиция профильного министерства почему-то изменилась в сторону предоставления привилегий Международному аэропорту "Борисполь". Установление разных ставок за одну и ту же услугу аэронавигационного обслуживания на подходе и в районе аэродрома, отдельно для аэропорта "Борисполь" и для всех других аэропортов страны, подтолкнет авиакомпании летать именно из "Борисполя". Фактически, Мининфрафтруктуры своим решением гарантирует уменьшение стоимости авиаперелетов на внутренних и международных рейсах тем авиакомпаниям, которые выполняют рейсы из аэропорта "Борисполь". Вместе с тем, стоимость на внутренних и международных рейсах, которые выполняются из других аэропортов Украины, существенно увеличивается", – подчеркивают в Ассоциации.

По словам генерального директора международного аэропорта "Харьков" Владимира Васильченко, такая инициатива профильного министерства не поддается объяснению.

"Если одни платят меньше других, то о какой здоровой конкуренции может идти речь? Размер сбора скажется в итоге на стоимости билета, и, как следствие, пассажиры "Борисполя" будут платить меньше, чем пассажиры Харькова, Днепра, Одессы. Выходит, что все равны, но кто-то равнее?" – сказал Васильченко.

Разделяет его точку зрения и гендиректор ООО "Мастер-Авиа" (Международный аэропорт "Киев") Олег Левченко.

"Очевидно, что последствия таких неравных условий более всего ощутит на себе столичный аэропорт. Ведь аэропорт "Киев" находится в непосредственной близости с привилегированным аэропортом "Борисполь". Понятное дело, что перевозчик выберет ту цену, которая существенно ниже", – считает Левченко.

Президент ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко заявил, что ААУГА всецело поддерживает удешевление стоимости внутренних авиаперевозок, в том числе путем отмены НДС и акциза на авиатопливо. Однако не может согласиться с антиконкурентными условиями для аэропортов Украины, созданными приказом Мининфраструктуры №415.

"Антимонопольный комитет Украины, как государственный орган, должен детально разобраться в проблеме и немедленно принять меры для восстановления баланса и паритетных условий на рынке авиаперевозок Украины", – резюмировал Липовенко, добавив, что индустрия аэропортов страны надеется на отмену новым руководством Мининфраструктуры дискриминационного приказа и установления единой для всех аэропортов ставки на услуги аэронавигационного обслуживания.

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