Мининфраструктуры объявляет отбор производителя эскалаторов для вокзала в Киеве

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Не знаю как у вас, а у меня при упоминании вокзала станции "Киев-Пассажирский" сразу приходит на ум неработающий эскалатор. За сутки им пользуется около 100 тыс. граждан, а бесконечные профилактики вызывали только жалобы. Пришло время решительных изменений. Объявляем отбор производителя эскалаторов для вестибюля вокзала. Это будет финансовый лизинг. Каждый из производителей может предложить условия финансового лизинга, - написал Криклий.
Все предложения от производителей будут оценены, исходя из следующих критериев:
цена предложения и наличие финансовых инструментов инвестирования;
- дизайн-проект;
- энергоэффективность.
"И хотя это еще не гиперлуп, но ехать будет", - отметил Криклий.