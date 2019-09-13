Мининфраструктуры объявляет отбор производителя эскалаторов для вокзала в Киеве

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Не знаю как у вас, а у меня при упоминании вокзала станции "Киев-Пассажирский" сразу приходит на ум неработающий эскалатор. За сутки им пользуется около 100 тыс. граждан, а бесконечные профилактики вызывали только жалобы. Пришло время решительных изменений. Объявляем отбор производителя эскалаторов для вестибюля вокзала. Это будет финансовый лизинг. Каждый из производителей может предложить условия финансового лизинга, - написал Криклий.

Все предложения от производителей будут оценены, исходя из следующих критериев:

цена предложения и наличие финансовых инструментов инвестирования;

дизайн-проект;

энергоэффективность.

"И хотя это еще не гиперлуп, но ехать будет", - отметил Криклий.

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