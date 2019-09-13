Евросоюз рассматривает переход к низкоуглеродной энергетике

Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Мы намерены провести дискуссию, что может быть сделано для введения дополнительных налогов в сфере энергетики с целью финансирования поддержки перехода к низкоуглеродной экономике для борьбы с изменением климата. Существуют разные опции, включая расширение нашей системы торговли квотами на углеродные выбросы или введение прямых налогов на углеродную энергетику. Сегодня неформальная встреча, поэтому не стоит ожидать формальных решений, но мы намерены определить наиболее перспективное направление, где нам будет проще всего достичь консенсуса", - заявил Домбровскис.

Отвечая на вопрос о том, не увеличивается ли опасность общественных протестов в ЕС в связи с введением подобных налогов, аналогичных тому, как введение дополнительных экологических поборов на бензин и дизель во Франции запустило протестное движение "желтых жилетов", Домбровскис заявил, что будут приняты всерьез социальные озабоченности, поэтому в рамках работы новой Еврокомиссии "предлагаем создать Фонд справедливого перехода к низкоуглеродной энергетике".

"В отдельных регионах, в отдельных отраслях промышленности существуют риски спада при энергопереходе, поэтому мы должны помогать этим людям и этим предприятиям провести перестройку", - заявил замглавы Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога.

Еврокомиссия в начале года представила концепцию перехода Евросоюза к экономике с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году, однако до настоящего времени нет конкретных расчетов, как именно она предполагает это сделать на практике. В настоящий момент альтернативные технологии производства энергии не выдерживают свободной конкуренции с традиционной тепловой и атомной генерацией. Альтернативные системы пока нуждаются в постоянной дотационной подпитке.

Осенью прошлого года Еврокомиссия заявила о внедрении новых обязательных нормативов по реальным автомобильным выбросам (RDE). В результате под частичный или полный запрет на эксплуатацию в Италии попадут 43% автомобилей в период между 2020 и 2025 годом.

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