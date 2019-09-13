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13.09.19 17:44

Украина уже собрала 40,4 миллиона тонн зерна

По состоянию на 13 сентября уборка зерновых и зернобобовых культур в Украине проведен на площади 10,3 млн га, или 67% к прогнозу.

зерно

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

Так, намолочено 40,4 млн тонн зерна при средней урожайности 39,4 ц/га, в том числе намолочено:

Кроме того, подсолнечник обмолочен на площади 2,1 млн га, или 36%, и собрано 4,5 млн тонн зерна при средней урожайности 21,3 ц/га. Соя обмолочена на площади 379 тыс. га, или 24% к прогнозу, и собрано 823 тыс. тонн зерна при средней урожайности 21,7 ц/га.

Наряду с уборкой урожая проводится посев озимых культур. Так, озимых зерновых посеяно на площади 575 тыс. га, или 8% к прогнозу, из них:

Кроме того, озимого рапса посеяно 909 тыс. га, или 85% к прогнозу.

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