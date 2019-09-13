Апелляция приостановила решение Хозсуда Киева о прекращении дела о банкротстве "Центрэнерго"

Соответствующий документ от 10 сентября 2019 года обнародован в Едином реестре судебных решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приостановить действие обжалуемого решения Хозяйственного суда Киева от 19 августа 2019 года по делу №15/76-б-43/624-б до рассмотрения апелляционных жалоб ООО "Баланс-Групп" и ООО "Транснова", – отмечено в тексте документа об открытии апелляционного производства.

В нем указано, что "Баланс Групп", не согласившись с решением суда первой инстанции, подала апелляцию с требованием отменить указанное решение.

"Транснова" в свою очередь обратилась с жалобой, в которой просила суд возобновить для нее срок на апелляционное обжалование, а также приостановить действие решения Хозсуда.

Суд по итогам рассмотрения обращения "Транснова" относительно возобновления срока признал "предоставленные материалы достаточными для удовлетворения ходатайства". В то же время в тексте не указано, какие именно материалы послужили основанием для принятия соответствующего решения. При этом, суд также отметил, что в соответствии с Хозяйственно-процессуальным кодексом (ч. 5 статьи 262), он должен в случае принятия решения о возобновлении срока на обжалование приостановить действие оспариваемого решения.

Таким образом, Северный апелляционный хозяйственный суд своим решением принял к рассмотрению обращения двух ООО, открыл по каждому из них апелляционные производства, объединил их в одно, и приостановил действие решения суда первой инстанции. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 9 октября.

Как сообщалось, производство по делу о признании "Центрэнерго" банкротом было возбуждено еще в 2004 году. 19 августа 2019 года Хозяйственный суд Киева принял решение прекратить производство по делу о банкротстве ПАО "Центрэнерго", удовлетворив ходатайство Фонда государственного имущества (ФГИ).

ФГИ в октябре 2018 года объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых – иностранный. О намерении участвовать в конкурсе заявили шесть компаний, в том числе и "Баланс Групп" бенефициаром которого является подозреваемый в хищении средств "Запорижжяоблэнерго" экс-нардеп Дмитрий Крючков.

Из всех претендентов документы с финансовой гарантией, согласно имеющимся у Интерфакс-Украина данным, подали только ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого выступает Виталий Кропачев, и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

В ноябре прошлого года "Баланс Групп" потребовало через суд выплаты "Центрэнерго" 1 млрд 58,3 млн грн за просрочку денежного обязательства. Впоследствии, 5 декабря, когда истекал срок подачи финансовых гарантий на участие в приватизационном конкурсе по "Центрэнерго", в Facebook была открыта страница "Баланс Групп", на которой была размещена копия "Публичного заявления о совершении преступления" за подписью Крючкова. В документе утверждалось, что обязательства энергокомпании перед "Баланс Групп", входящей в комитет кредиторов, составляют 1,119 млрд грн, и что должностные лица энергокомпании и Фонда госимущества под прикрытием более высокопоставленных лиц якобы организовали с 2016 года схему вывода средств из энергокомпании для дальнейшей ее покупки в ходе приватизации.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

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