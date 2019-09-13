БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
13.09.19 21:00

Рада приняла за основу законопроект об открытии космоса для частных компаний

Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1071 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины", разрешающий частным компаниям вести космическую деятельность, в том числе запускать ракеты в космос.

космос

Принятие документа за основу поддержали на пленарном заседании парламента 13 сентября 283 народных депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие обеспечит создание конкурентной среды для развития наряду с государственным сектором космической отрасли также и предприятий частной собственности, а также будет способствовать к привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.

Законопроект также переводит ведение космической деятельности из лицензируемого в осуществляемое в декларативном принципе.

В настоящее время в Украине деятельность, связанную с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, могут осуществлять только госкомпании.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100