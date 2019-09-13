"Укрзализныця" с 13 октября изменит цены за использование грузовых вагонов

Обновленный размер ставок был утвержден правлением "Укрзализныци" 6 сентября текущего года и обнародован 12 сентября в газете "Урядовый курьер", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тарифные ставки на использование основных видов вагонов (без НДС) будут повышены для автомобилевозов на 18,6% - до 1173 грн/сутки, для универсальных платформ - на 9,6%, до 787 грн/сутки, для фитинговых платформ - на 32,9%, до 606 грн/сутки. Повышены также ставки для полувагонов - на 1,8%, до 902 грн/сутки, цементовозов - на 0,35%, до 868 грн/сутки, минераловозов - на 1,85%, до 1214 грн/сутки, зерновозов и вагонов для перевозки муки - на 1,7%, до 1136 грн/сутки, цистерн - на 0,12%, до 834 грн/сутки и крытых вагонов - на 1,03%, до 1172 грн/сутки.

В то же время "Укрзализныця" решила снизить ставки на использование для окатышевозов на 29,9% - до 1000 грн/сутки, для думпкаров и хопер-дозаторов - на 91,5%, до 683 грн/ сутки.

Как сообщалось, предыдущий пересмотр ставок платы за использование грузовых вагонов "Укрзализныци" состоялся 19 мая 2019 года. Тогда были увеличены ставки за использование окатышевозов - на 41,89%, до 1426 грн/сутки, универсальной платформы - на 16,56%, до 718 грн/сутки.

По состоянию на 1 сентября 2018 года в рабочем парке "Укрзализныци" насчитывалось 61 тыс. грузовых вагонов, из которых почти 28 тыс. полувагонов, 10,3 тыс. зерновозов, почти 3 тыс. фитинговых платформ.

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