Гаагский арбитраж отказал России в пересмотре вопроса юрисдикции по "крымскому" иску "Приватбанка"

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

"12 сентября 2019 года Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против Российской Федерации отказала Российской Федерации в требовании пересмотра решенных вопросов по юрисдикции производства и нарушенных обязательств, как указано в промежуточном арбитражном решении от 24 февраля 2017 года и частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года", - сказано в сообщении.

Дело в арбитраже было начато "Приватбанком" 13 апреля 2015 года за нарушение Россией обязательств по отношению к "Приватбанку" касательно активов в Крыму по Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенному между Украиной и РФ. Российская Федерация не принимала участия в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений.

Сейчас Россия назначила своих представителей в суде, производство продолжит свой переход к следующему этапу.

В июне 2019 года замглавы правления банка Галина Пахачук сообщила, что "Приватбанк" оценивает свои потери в результате аннексии Крыма в $9 млрд.

"Иск подан на сумму свыше $1 млрд (в инвестиционный арбитраж в Гаагу по активам в Крыму). Но, если в целом оценить потери, то я считаю, что банк потерял более $9 млрд - это валютная позиция, это кредиты", - заявила Пахачук.

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