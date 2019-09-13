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13.09.19 14:26

НАПК внесло предписание министру развития экономики Милованову

Нацагентство по предупреждению коррупции внесло предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов министру развития экономики Тимофею Милованову.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу НАПК сообщает БизнесЦензор.

"Внесено предписание Министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову относительно директора государственного предприятия "Государственное внешкольное учебное заведение "Перспектива" Андрея Люшина, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с близкими лицами - женой и дочерью", - сообщает агентство.

Национальное агентство требует провести служебное расследование для выявления причин и условий, которые привели к совершению директором "Перспективы" Люшиным правонарушения, связанного с коррупцией, и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Также НАПК внесло предписания первому заместителю главы Черкасского областного совета Валентину Тарасенко, мэру Ровно Владимиру Хомко, директору Департамента по гуманитарным вопросам Каменского городского совета Днепропетровской области Татьяне Онищенко, Слободскому сельском голове Коростышевского района Житомирской области Петру Кучеруку и ректору Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля Ольге Поркуян.

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