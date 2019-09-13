После реструктуризации долгов компания Балюка обязана рассчитаться с поставщиками молока, – "Укрлендфарминг"

Как заявила операционный директор "Укрлендфарминг" Галина Ковток, "Альмира" обязана в первую очередь покрыть задолженность перед животноводами, которые уже 10 дней пикетируют предприятие-должник "Гадячсыр" в Полтавской области, сообщает БизнесЦензор.

Укрэксимбанк открыл процедуру финансовой реструктуризации задолженности ООО "Техмолпром", ООО "Агропродэкспорт" и ООО "РВД-Агро" предпринимателя Олега Балюка. Эти предприятия фигурировали в рамках уголовного производства №42014100000000597 относительно возможного противоправного завладения кредитными средствами Укрэксимбанка. Займы были привлечены под залог неликвидного имущества, стоимость которого была значительно завышена. Общая сумма исков банков УкрСиббанк, Креди Агриколь, Укрсоцбанк в группу "Альмира" составляет более 2 млрд грн.

Операционный директор Группы компаний "Укрлендфарминг" Галина Ковток считает, что предприятия группы "Альмира", которые получили возможность реструктуризации долгов перед банками, обязаны в первую очередь рассчитаться с поставщиками молока. Из-за задолженности в 59 млн грн предприятия-производители молока оказались на грани закрытия и уже вынуждены уменьшать поголовье стада и сокращать штат сотрудников.

"Уже 10 дней наши сотрудники пикетируют предприятие "Гадячсыр", входящее в группу "Альмира" Балюка, с требованием дать хоть какой-то ответ о судьбе задолженности в 59 млн грн, которая в течение трех лет накопилась перед нашими предприятиями за поставленное молоко. Это средства, которые должны пойти на развитие предприятий, но вместо этого мы встали перед вопросом необходимости сокращения производства, если не закрытия предприятий. 1500 работников оказались под угрозой потери рабочих мест, - комментирует Галина Ковток. - Только в этом году наши молочные предприятия уплатили более 50 млн страховых взносов, налогов и сборов с заработной платы сотрудников в местный бюджет. Мы выиграли все возможные суды, но средств за поставленную продукцию от должника так и не увидели. То, что "Альмире" реструктуризируют долги, означает, что у должника появятся оборотные средства. Мы считаем, что должник в первую очередь обязан рассчитаться с поставщиками, ведь в заложниках у Балюка оказались не только наши предприятия, но и экономика всего региона".

Напомним, что 28 августа более 200 жителей Полтавской, Житомирской и Сумской областей вышли на акцию протеста в Гадяче (Полтавская область) с требованием к "Гадячсыр", "Лозовскому молочному заводу" и "Белогорье молокопродукту" о погашении задолженности в размере 59 млн грн перед животноводами. Акция протеста работников предприятий-поставщиков будет продолжаться до полного погашения задолженности перед ними.

Конечным бенефициаром ООО "Техмолпром" и ООО "Гадячсыр" является предприниматель Олег Балюк.