США снизили прогноз экспорта украинского рапса и соевого шрота

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сентябрьскому отчету, прогноз экспорта украинского соевого шрота уменьшен на 0,2 млн тонн – до 0,7 млн тонн в связи с более сильным внутренним спросом.

В целом прогноз экспорта основных масличных из Украины в сентябре снижен на 0,1 млн тонн по сравнению с прогнозом в августе - до 4,75 млн тонн, экспорта шрота – на 0,2 млн тонн, до 5,8 млн тонн, в то же время прогноз экспорта растительного масла остался на уровне 6,3 млн тонн, переработки масличных - на уровне 17,15 млн тонн.

Как сообщалось со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия, Украина в 2018 году собрала 13,7 млн тонн подсолнечника, сои - 4,4 млн тонн, рапса - 2,6 млн тонн.