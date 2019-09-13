Зеленский обсудил с Коломойским коммунальные тарифы

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Все должны жить по правилам. Монополии не будет", - сказал он журналистам в пятницу после своего выступления на Форуме YES, комментируя всю встречу с бизнесменом.

Отвечая на вопрос, касается ли это и Коломойского, Зеленский сказал: "Для всех. В том числе, для господина Коломойского. И действительно чтобы он способствовал, чтобы любые цены, связанные с "коммуналкой", снижались".

"Прежде всего, все понимают, что должен быть рынок. И наши европейские партнеры очень хотят, чтобы были рыночные цены. Но мы должны сделать всё, чтобы для наших людей было дешевле", - добавил он.

Президент Зеленский уверен, что Коломойский его услышал: "Уверен. Мы увидим результат".

Как сообщалось, 10 сентября вечером Зеленский встретился с Коломойским в Киеве.

"В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере", – сообщает пресс-служба Офиса президента на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Согласно фотографии, на встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир и другие.