В Николаевской области 500 потребителей купили газ на зиму по летней цене

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Николаевгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Акция "Твоя энергонезависимость" стартовала 23 августа и продлится всего месяц – до 25 сентября. За первую декаду акции проявили заинтересованность и получили консультации в Центрах обслуживания клиентов Николаевщины 16,7 тыс. потребителей газа.

"За первые две недели акции "Твоя энергонезависимость" 485 клиентов ООО "Николаевгаз Сбыт" уже закупили почти полмиллиона куб.м газа на отопительный сезон по летней цене. При этом 162 клиента оформили покупку газа в Центре обслуживания клиентов, а вдвое больше потребителей сделали это через Личный кабинет на сайте 104.ua", - сообщает компания.

Во время акции потребители Николаевщины приобрели около 500 тыс. куб.м газа по фиксированной цене - 5 995,53 грн. за 1000 куб.м. При этом следует заметить, что такую возможность потребители газа получили впервые.

Первые две недели акции показали, что очень многих потребителей эта акция заинтересовала. Но одним из условий было отсутствие долгов. С целью расширения возможностей потребителей присоединиться к акции с 9 сентября такое условие было отменено, ввиду того, что благодаря экономии зимой потребители смогут погашать долги за ранее потребленный газ.

"Отныне воспользоваться акцией "Твоя энергонезависимость" могут даже те потребители, которые имеют долги за предыдущие периоды. Но закупленный объем газа в рамках акции будет использоваться ими только в отопительный период с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. Участие в акции не освобождает таких потребителей от необходимости погашения накопленных долгов за предыдущие периоды", - рассказывает директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталия Левченко.

Компания напоминает, что в акционной цене - 5 995,53 грн. за 1000 куб.м не учтены услуги по доставке газа, которые устанавливаются в зависимости от региона. Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" будут указаны в ежемесячном счете за использованное топливо.

Присоединиться к акции и оплатить покупку можно двумя способами: онлайн через Личный кабинет на сайте 104.ua или в Центре обслуживания клиентов. Для оформления покупки в ЦОК нужно иметь при себе паспорт, идентификационный номер, актуальные показания счетчика газа, а также 100% оплатить заказанный объем газа.

В Личном кабинете потребителю необходимо ввести показания своего счетчика, указать объем газа, который он хочет приобрести, и оплатить сформированный программой счет. При этом следует заметить, что почти 70% заявок на покупку газа оформлены именно онлайн.

Максимальный объем закупки газа ограничен - 25 тыс. куб.м. на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него является НАК "Нафтогаз Украины".