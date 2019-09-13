Рок-группа роботов из Германии выступит на Interpipe TechFest 2019

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Интерпайп" сообщает БизнесЦензор.

Compressorhead - музыкальная группа из Берлина, играет heavy metal. Главная особенность группы в том, что все его участники - работы. На фестивале Interpipe TechFest Compressorhead исполнят хиты AC/DC, Black Sabbath, Motorhead и других легенд мирового рока.

В состав группы входят 6 роботов. Основные исполнители:

Stickboy - четверорукий барабанщик, способен играть на барабанной установке, содержащей до 14 инструментов;

Fingers - робот-гитарист, имеет 78 "пальцев";

Bones - бас-гитарист, передвигается по сцене на гусеничной платформе.

Концерт в Interpipe TechFest станет первым выступлением Compressorhead в Украине. Больше деталей о выступлении и программа фестиваля - http://techfest.interpipe.biz/

Interpipe TechFest - крупнейший технический и научный фестиваль Восточной Европы и главное инженерное шоу Украины. Проводится с 2016 года и включает выставку современной инженерии и техники, лекторий в формате "просто о сложном", соревнования по техническим дисциплинам и другие активности.

Инициатор фестиваля - Украинская промышленная компания "Интерпайп".