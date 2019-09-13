Дубилет хочет отменить заявление о согласии на обработку персональных данных

Об этом Дубилет написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Есть один документ, который меня просто бесит — Згода на обробку персональних даних. Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я чту GDPR и Закон о защите персональных данных. Но какое заявление вы бы ни заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ", - сообщил он.

"Казалось бы, если вы заполняете какую-то бумажку, вы тем самым подразумеваете, что ваши данные будут "обработаны", верно? Ну, или ладно, если так уж принципиально брать согласие, то можно дописать его в конце документа, а не подсовывать отдельным листом? Хочу от этого заявления, где можно, избавиться", - добавил он.