Администрация Трампа разблокировала $390 миллионов помощи для обороны Украины

Об этом со ссылкой на Facebook посольства Украины в США сообщает БизнесЦензор.

"В частности, такая политика безопасности помощь предусматривает 250 млн. долл. США из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине", 115 млн. долл. США в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также 26,5 млн. долл. США по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем - 391,5 млн.долл. США", - говорится в сообщении.

Эти средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, предоставление услуг, способствующих улучшению возможностей Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось о том, что Трамп решил пересмотреть выделение Украине 250 млн долларов военной помощи. Однако 12 сентября ряд сенаторов сообщил, что военная помощь для Украины уже выделена.

Палата представителей Конгресса США утвердила законопроекты о выделении бюджета американским государственным структурам, в которых, среди прочего, предусматривается выделение в общей сложности до $ 700 млн помощи для Украины в 2020 финансовом году.