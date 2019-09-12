В киевском Гидропарке за средства инвесторов построят парк развлечений

Об этом говорится в сообщении КГГА, передает БизнесЦензор.

Заказчиком реализации проекта определено коммунальное учреждение "Парк культуры и отдыха "Гидропарк". Коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство" – заказчиком подготовительных (прединвестиционных) работ для проведения инвестиционного конкурса.

Как сообщили в Департаменте экономики и инвестиций, в рамках реализации проекта не планируется капитальное строительство, так как, согласно действующему генеральному плану города Киев, Венецианский остров является территорией зеленых насаждений общего пользования и частично общественных зданий.

Решением Киевского городского совета коммунальному учреждению "Парк культуры и отдыха "Гидропарк" предоставлено разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков на Венецианском острове для культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных и туристических целей.

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