Украинским авиакомпаниям могут компенсировать облет России

Об этом на брифинге сказал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Криклий отметил, что рассматривается возможная модель компенсации, но речь идет не только о МАУ, а о всех национальных операторов.

"Их два - SkyUp и МАУ. Действительно мы будем предлагать какие-то вещи - должна быть компенсация за облет территории России. Это необязательно должна быть прямая компенсация. На это можно смотреть через аэропортовые сборы или другую модель. Понятно, они становятся неконкурентными (украинские авиакомпании), потому что у нас есть "бан" на зону Российской Федерации. Они вынуждены делать этот облет. Естественно из-за этого логистического плеча теряют существенные деньги", - сказал Криклий.

Он добавил, что решение о компенсациях должно базироваться на экономических расчетах и сейчас этот вопрос прорабатывается.

"Завтра это решение точно не будет принято, и скорее всего на следующей неделе, тоже", - сказал Криклий.

В 2018 году убытки МАУ составили 2,7 млрд грн, что в 8,9 раза больше чем в предыдущем году (304,51 млн грн).

Совладелец МАУ Арон Майберг считает, что убытки МАУ во многом обусловлены просчетами госполитики в авиационной отрасли. По словам Майберга, за 5 лет авиакомпания переплатила $216 млн из-за необходимость облета воздушного пространства Востока Украины, Крыма и территории РФ, высоких акцизов на авиационное топливо и завышенных ставок на аэронавигационное обслуживание.

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