Финляндия готова делиться с Украиной знаниями в сфере возобновляемой энергетики

Об этом Ниинистё сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 сентября в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сотрудничаем в сфере энергетики. Нам интересно сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и, я думаю, что это будет на благо обоим государствам. Поэтому мы готовы будем делиться нашими знаниями в этой сфере", - сказал Ниинистё.

Он подчеркнул, что Финляндия также провела большую работу над лесными массивами.

"Чтобы леса не только делали взнос в экономику, но улучшали жизнь общества", - добавил Ниинистё.

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