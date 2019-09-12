Криклий предлагает отдать в концессию региональные аэропорты

Об этом на встрече с журналистами сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"В первую очередь мы будем говорить о концессии региональных аэропортов. Мы все от этого выиграем. В ближайшее время расскажем о нашем видении и пилотных концессионных проектах", - отметил Криклий.

Что касается концессии аэропорта "Борисполь", министр отметил, что "в стране должен оставаться базовый аэропорт, особенно если у нас есть цель его развивать и создавать на его базе транспортный хаб. Если мы передадим "Борисполь" концессионеру, у него может быть другое видение, отличное от государственной политики".

12 сентября министр инфраструктуры сказал, что Рада рассмотрит законопроект о концессиях в ближайшее время. При этом вопрос о концессиях автодорог также будет включен в документ.

В августе президент Владимир Зеленский обещал, что законопроект о концессиях примут осенью.

3 апреля 2018 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона Украины "О концессиях". За законопроект №8125 свои голоса отдали 240 народных депутатов, 4 были против и 38 воздержались.

Новая редакция законопроекта №1046 была зарегистрирована в парламенте 29 августа, а доработанный вариант зарегистрировали 10 сентября.

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