Апелляционный орган ВТО подтвердил победу России в споре с Украиной по нитрату аммония

Соответствующее решение 12 сентября опубликовано на сайте ВТО, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Минэкономразвития РФ журналистам подтвердили получение решения апелляционного органа по этому спору, подчеркнув, что это повышает шансы РФ в важном споре с ЕС по применению энергокорректировок.

Россия инициировала спор против Украины в мае 2015 года. Оспаривалась так называемая методика "энергокорректировок", применяющаяся для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран. С применением такой методики при пересмотре антидемпинговой меры в отношении российского нитрата аммония в 2014 году срок действия меры был продлен на очередной пятилетний период.

Третейская группа согласилась с большинством претензий России в адрес Украины и подтвердила наличие в действиях Киева нарушений норм ВТО.

"Применение методики "энергокорректировок", включение в охват пересмотра производителя, который был признан не демпингующим, и другие процедурные аспекты пересмотра были признаны не соответствующими нормам организации", - напомнили в российском министерстве решение панели арбитров, вынесенное в июле 2018 года.

По результатам рассмотрения спора третейской группой Украине было предписано устранить нарушения. Киев, не согласившись с решением третейской группы, подал апелляцию.

"Однако Апелляционный орган оставил выводы третейской группы без изменений, подтвердив российскую позицию и фактически закрепив за ней победу", - прокомментировали решение апелляции в Минэкономразвития РФ.

"Рассчитываем на то, что Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств", - отмечают в министерстве.

Ведение спора осуществлялось силами Минэкономразвития России, АНО "Центр экспертизы по вопросам ВТО" и постпредства России при ВТО.

"Результаты спора - победа России с точки зрения не только возможной либерализации меры Украины (устранение нарушений должно привести к снижению размеров антидемпинговых пошлин), но и оспаривания мер Европейского союза, применяющего методику "энергокорректировок" в антидемпинговых расследованиях в отношении российских товаров (сейчас в ЕС действуют четыре антидемпинговые меры, введенные с применением "энергокорректировок", - в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб, а также введенная в апреле 2019 года предварительная мера в отношении карбамидно-аммиачной смеси)", - поясняют итоги выигранного спора в министерстве.

"Решение третейской группы и Апелляционного органа указывает на то, что применение методики ЕС также не соответствует нормам ВТО и увеличивает российские шансы по успешному оспариванию европейских антидемпинговых мер. Спор против ЕС был инициирован Россией в мае 2015 года, обжалуется сама методика "энергокорректировок", а также продление действия рассчитанных с ее применением антидемпинговых пошлин по результатам плановых пересмотров антидемпинговых мер в отношении российского нитрата аммония и сварных труб", - считают в Минэкономразвития РФ.

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