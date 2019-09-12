Миссия МВФ во время работы в Киеве обсудит борьбу с коррупцией

Об этом сообщил представитель Фонда Джерри Райс (Gerry Rice) на брифинге в Вашингтоне 12 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Один из важных элементов дискуссии – эффективная антикоррупционная структура (framework)", – отметил Райс.

Он указал, что наличие такой структуры – это критически важный элемент, и дискуссия по нему ведется последние несколько лет.

Райс отметил, что Фонд остается заинтересованным в сотрудничестве с Украиной и после парламентских выборов и смены правительства.

Райс также уточнил, что миссия проведет консультации с Украиной по статье IV устава МВФ.

Премьер-министр Алексей Гончарук накануне сообщил, что целью переговоров с миссией является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года. Ранее Гончарук указывал, что намечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае этого года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

Одним из основных проблемных вопросов в ходе визита миссии в мае было принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.

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