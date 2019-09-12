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12.09.19 17:24

Рада приняла в первом чтении законопроект о защите права собственности

Верховная Рада приняла за основу законопроект №1056-1 о защите права собственности, прекращающий деятельность аккредитованных субъектов в сфере государственной регистрации прав.

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Проект закона №1056-1 на пленарном заседании 12 сентября поддержали 327 народных депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Целью этого законопроекта является обеспечение дополнительных гарантий защиты права собственности в Украине и предусматривается устранение с рынка так называемых аккредитованных субъектов – негосударственные организации, которые регулярно, к сожалению, выполняли функции "черных регистраторов" и были одним из элементов преступных схем", – отметила один из инициаторов законопроекта народный депутат Елена Шуляк ("Слуга народа").

Документ также внедряет принцип одновременности нотариального удостоверения правового акта и государственной регистрации возникающих прав и обязывает нотариально удостоверять договора об отчуждении корпоративных прав.

Кроме того, проект закона предусматривает повышение ответственности за нарушения регистрационных процедур.

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