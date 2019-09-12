"Нафтогаз" снизит в сентябре цену на газ для населения на 3,4%

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

В целом с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для потребностей населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена почти на 28%.

С завершением теплой поры года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него – как на европейском рынке, так и в Украине. С учетом этого и чтобы защитить потребителей по ПСО от сезонного колебания цен, "Нафтогаз" предлагает им воспользоваться предложением "Газовый запас" и приобрести газ на всю зиму по фиксированной летней цене. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо обратиться к своему поставщику газа, подписать дополнительное соглашение и оплатить необходимые объемы газа в срок до 25 сентября.

Как сообщалось, постановление правительства №485 предусматривает, что "Нафтогаз" для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя – цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономразвития о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже и цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года – компания выбирает из них самую низкую. Наименьшей оказалась средняя таможенная стоимость газа за прошлый месяц – по ней и была определена стоимость газа на сентябрь.

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