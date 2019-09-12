На заводе "Энергия" планируют установить сортировочно-перерабатывающую линию, – КГГА

Об этом во время пресс-брифинга на "Энергии" заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор..

Пантелев отметил, что только в прошлом году мусоросжигательный завод "Энергия" вернулся в управление города. До того предприятие находилось в управлении частной компании - "Киевэнерго".

"Мусоросжигательный завод "Энергия" начал свою работу 33 года назад. Предприятие утилизирует 25% мусора, образующегося в Киеве. Безусловно, завод нуждается в модернизации, и мы имеем четкий план, как это сделать. На заводе уже модернизированы три из четырех существующих электрофильтров, что повышает уровень очистки выбросов. Четвертый фильтр мы планируем обновить течение следующего года. Также сейчас мы готовим к прохождению государственной экспертизы проект системы химической очистки дымовых газов. Благодаря этим мерам мы снизим уровень выбросов на заводе до уровня европейских норм", - сказал Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА отметил, что сегодня действительно существует проблема задымленности столичных районов Позняки, Осокорки, Харьковского массива.

"Есть несколько факторов, влияющих на экологическое состояние этих жилых массивов. За последний месяц в семь раз возросло количество пожаров травяных настилов, торфяников, территорий свалок в Киевской области. Безусловно, на экологический фон влияет и количество авто, и работа промышленных предприятий. И наша задача - ремонтировать эти предприятия, чтобы они становились более экологичными. Ведь город не может существовать полноценно без завода "Энергия", что обеспечивает утилизацию мусора, без Бортнической станции аэрации, очищающей все сточные воды Киева и многих городов Киевской области", - пояснил заместитель председателя КГГА.

Вместе с тем он подчеркнул, что город нацелен на диалог с людьми, которые страдают от задымленности.

"Мы создаем рабочую группу, контроль качества воздуха будет осуществляться в круглосуточном режиме, а также на заводе установлена ​​система видеонаблюдения в мусорном бункере. Только имея объективную информацию, сможем принимать оперативные решения", - сказал Пантелеев.

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