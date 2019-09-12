Почти 3 тысячи жителей Днепропетровщины уже запаслись на зиму акционным газом

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

С 9 сентября участие в акции открыто и для клиентов, которые не успели рассчитаться за уже потребленный газ, ведь благодаря возможности сокращению расходов на газ зимой смогут погасить долги.

Начиная с 23 августа жители области приобрели более 2,7 млн кубометров газа по летней цене, зафиксированной на уровне 5995,53 грн за 1000 кубометров. Подавляющее большинство клиентов предпочли простую процедуру оформления закупки акционного газа через "Личный кабинет" на сайте 104.ua. В дополнение, по различным каналам коммуникации к ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" за консультациями обратились более 62 тыс заинтересованных потребителей.

"С началом отопительного сезона растет спрос на голубое топливо. Поэтому данное предложение позволит нашим клиентам не беспокоиться относительно колебания цен", - говорит директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

Отмечается, что в акционной цене не учтены услуги по доставке энергоносителя, так как в зависимости от региона они отличаются. Стоимость этих услуг будет отдельно указана в комбинированном счете и участнику акции нужно будет ежемесячно платить только эту часть.

С 9 сентября воспользоваться выгодным предложением может любой потребитель, даже те, кто имеет текущую задолженность. Однако должники должны помнить, что накопление долга необходимо погасить за счет экономии, которая возникает благодаря акции "Твоя энергонезависимость".

Клиенты могут оформить акцию также в Центрах обслуживания клиентов. Для этого нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и актуальные показания своего газового счетчика. Покупка будет подтверждена после 100% оплаты заказанных объемов, которую нужно провести не позднее 25 сентября.

Пользоваться зарезервированным газом можно будет с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. Если выкупленное в рамках акции топливо будет израсходовано до 1 апреля, потребитель сможет докупить необходимые объемы по цене поставщика со специальными обязанностями, действующей на то время. Домохозяйства, которые не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств.

ООО "Днепропетровскгаз сбыт" с 1 июля 2015 года выступает гарантированным поставщиком газа для потребителей природного газа города Днепр и Днепропетровской области, с. Темировка Гуляйпольского района Запорожской области и с. Приднепрянское Кобиляцкого района Полтавской области (согласно решению НКРЭКУ №653 от 16 мая 2017 года). Компания поставляет природный газ почти 1,3 млн бытовым потребителям, 700 бюджетным учреждениям и 152 религиозным организациям. Среди 4 тыс. промышленных и коммунально-бытовых предприятий, которым мы поставляем газ, есть такие предприятия, как ООО "Метрополия", ОАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", ООО "Катеринославхлиб", ООО "Снек Экспорт" и ПАО КБ "Приватбанк".

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