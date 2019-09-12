Криклий считает возможным запуск первых проектов по концессии дорог в 2020 году

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Я не скажу, что в этом году, поскольку к этому нужно подойти очень осмотрительно. Но в следующем году вполне вероятно, что первые концессионные дороги мы будем запускать. Но с потенциональными концессионерами мы уже разговариваем. Есть компании, которые имеют опыт управления концессионными дорогами в Европе, они обращаются, они готовы инициировать с нами какие-то небольшие пилотные проекты, чтобы понять объемы трафика", - заявил Криклий.

Первыми возможными концессионными проектами он назвал участки автодорог Киев-Белая Церковь, Львов-Краковец, а также часть столичной объездной кольцевой дороги.

Криклий также подчеркнул необходимость сохранения нормы об обязательном дублировании платной дороги ее бесплатной государственной альтернативой.

По словам министра, ранее команда Мининфраструктуры планировала работать с концессионными проектами в автодорожной отрасли через принятие законопроекта о концессии автодорог.

"Но уже проработан и профильными комитетами и народными депутатами общий закон о концессии, который охватывает намного больше - не только дороги, но и другие инфраструктурные проекты. Нужно следить - он будет выноситься в зал (на голосование Верховной Рады) уже в ближайшие недели", - подчеркнул Криклий.

Он также сообщил, что у Мининфраструктуры в планах много инфраструктурных концессионных проектов и команда министерства очень ждет скорейшего принятия профильного законопроекта.

Как сообщалось, глава Госагентства автодорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак в июне заявлял, что конкурс на первую концессионную дорогу Львов-Краковец может быть объявлен уже осенью.

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