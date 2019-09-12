Украина за 8 месяцев снизила потребление газа на 8%, – "Укртрансгаз"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Дополнительное к этому общее использование газа для производственно-технологических расходов (ПТО) уменьшилось на 2% – до 2,4 млрд куб. м (без объемов ПТО операторов газораспределительных сетей, частных добывающих компаний и др.).

По данным "Укртрансгаза", одновременно добыча газа в Украине в январе-августе 2019 года увеличилась на 1% по сравнению с январем-августом прошлого годом и составила 13,9 млрд куб. м.

В то же время в связи с наращиванием запасов газа к началу сентября до 18,3 млрд куб. м, что на 25% больше аналогичного прошлогоднего объема на эту дату, импорт вырос на 40% – до 9,6 млрд куб. м. В том числе из Словакии он увеличился на 40% – до 6 млрд куб. м, из Венгрии – на 28%, до 2,7 млрд куб. м и из Польши – на 85%, до 0,9 млрд куб. м.

"Укртрансгаз" уточняет, что в январе-августе этого года в подземные хранилища газа (ПХГ) было закачано 9,6 млрд куб. м, что на 33% превышает показатель января-августа-2018, тогда как отбор сократился на 29% – до 5,1 млрд куб. м.

Объемы транспортировки газа из РФ в Молдову и страны Европы за отчетный период выросли на 2% – до 59,5 млрд куб. м.