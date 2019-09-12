В "Укроборонпроме" проходят обыски по делу коррупции руководства Нацбанка

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

"Обыски проходят на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016

Следователи изымают документы и другие вещи, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве. Устанавливается причастность должностных лиц "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна.

Как известно, с 2014 года в Единый реестр досудебных расследований были внесены 554 уголовных производства о нарушениях на предприятиях "Укроборонпрома".

Как сообщал БизнесЦензор, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что правоохранители проводят обыски по месту ее прописки в Киеве. Сама Гонтарева находится за границей.