Кабмин утвердил план деятельности "Укрэксимбанка" на 5 лет

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, принятие постановления обеспечит надлежащее функционирование и эффективное управление государственным банком, защиту прав вкладчиков, кредиторов и государства как акционера.

Документ разработан на основе Принципов стратегического реформирования государственного банковского сектора, разработанных Минфином совместно с международными финансовыми институтами и одобренных правительством 21 февраля 2018 года. "Основные направления деятельности направлены на укрепление сильных сторон и позиции банка на рынке с использованием новых возможностей в сфере бизнеса и обеспечением устойчивого уровня прибыльности", - говорится в сообщении.

Стратегические цели и приоритеты банка на 2019-2023 гг., среди прочего, предусматривают, что "Укрэксимбанк" станет ведущим банком по экспортно-импортному финансированию и корпоративному кредитованию в Украине, в частности, путем удержания существующих и привлечения новых клиентов для обслуживания экспортно-импортных операций, а также консультационной поддержки.

Банк также намерен стать ведущим поставщиком широкого спектра корпоративных банковских услуг для государственных, крупных, средних и малых предприятий, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность, руководствуясь долгосрочной, утвержденной и ориентированной на прибыль стратегией.

"Укрэксимбанк" должен уменьшить объем кредитного портфеля в нестратегических секторах, сформировать устойчивые механизмы фондирования операций с учетом текущей ситуации на кредитном и денежном рынках и приоритета снижение стоимости кредитных ресурсов и других долговых инструментов.

Помимо того банк должен изучить возможности привлечения миноритарных инвестиций от стратегического международного финансового учреждения.

"Укрэксимбанк", единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (221,300 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 76 действовавших в стране банков.